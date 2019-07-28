國民黨全代會》閉幕射紙飛機象徵起飛 韓國瑜早已離場

2019-07-28 15:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行第20屆第三次全國黨代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，大會今下午不到3點落幕，國民黨在閉幕時，包含黨主席吳敦義等人上台射出紙飛機，象徵台灣起飛，但高雄市長韓國瑜早先前離去，並未參與閉幕。

吳敦義在閉幕致詞時表示，國民黨在面對民進黨追殺，如此艱苦的情形下，到現在仍有這麼多同志為了「革新團結，重返執政」的最大目標，繼續與國民黨一同奮鬥，相信在明年1月11日，一定能夠用選票重返執政，撥亂反正。

吳敦義說，國民黨是靠先賢先烈胼手胝足努力，辛勤締造的政黨；中華民國是林覺民等千千萬萬海內外愛國志士拋頭顱、灑熱血，前仆後繼，犧牲生命，才能推翻滿清，締造亞洲第一個民主共和國。從推翻滿清、對日抗戰到建設台灣，國民黨曾經經歷過無數比現在更艱難、更辛苦的關頭，關關難過關關過。

吳敦義強調，現在儘管面臨民進黨利用全面執政的優勢，從黨產會到促轉會，不合理、不合情更不合法的打擊，國民黨也依然無所畏懼。因為國民黨最大的力量來自於人民的支持，民眾仍然殷殷期盼，仍然信任與支持國民黨的政策跟理念。因此，國民黨現在要做的，就是不辜負這份信任，把已經失盡民心的民進黨政府請下台。

吳敦義指出，明年總統與立委選舉，是決定國民黨與中華民國成敗興衰的關鍵戰役。國民黨贏，中華民國才有未來，多數民眾對國民黨殷殷支持與期盼，必須捍衛這個先賢先烈拋頭顱、灑熱血所締造的政黨與國家，國民黨不能輸、中華民國更不能輸。

致詞結束後，吳敦義帶領全體黨代表唸黨員守則，並以「領航未來、台灣起飛」為題，搭配飛兒樂團的「我要飛」為背景音樂，全體射出手上的紙飛機做結，也象徵台灣起飛﹔但為全代會主角之一的韓國瑜則早已離去，未參加到這次全代會的閉幕典禮過程。

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