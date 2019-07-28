陳儀深：轉型正義是在替國民黨擦屁股

2019-07-28 15:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在戒嚴時期製造白色恐怖及冤錯假案，如今面對轉型正義卻聲稱是在「追殺國民黨」。政治大學台灣史研究所教授薛化元今日表示，轉型正義30年前解嚴後就該做，然而蔣經國透過「國安法」立法，凍結了體制內轉型正義的檢討，現在的轉型正義是在替國民黨完成應負的責任。

「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」今日於二二八國家紀念館舉行，受邀出席的國史館館長陳儀深也強調，因為「國安法」關係沒有去做，所以現在才需要轉型正義，與其說是對國民黨追殺，用粗魯說法是「在替國民黨擦屁股」。

薛化元指出，現在轉型正義處理的政治案件，早在1987年就應該著手進行平反，使當事人冤錯假案得以救濟，這是蔣經國當年須宣布解嚴之際，國民黨就應該負起的責任。

薛化元提及，無可奈何以蔣經國為首的國民黨權力核心，不願意透過司法體系來檢視戒嚴時期遭到軍法審判的平民案件，縱使過去有補償條例，但離「戒嚴法」明定解除戒嚴以後，可以依法「上訴」尋求司法救濟平反的範圍小的多。

薛化元舉例，補償案件是以叛亂為要件，若罪名不是叛亂的，就被排除在外，這些當年沒有處理的案件，現在是透過轉型正義的工作來展開，與其說是對國民黨的追殺，不如說是在替國民黨當局完成它應負責的責任。

他舉例，1952年總統府秘書長王世杰被免職，1953年吳國楨辭去台灣省主席赴美，都並非叛亂案，但也沒有經審判，王世杰就遭到免職，政府公告還說「蒙混舞弊」，將其免職。雖然王被免職，後來又當上政務委員、中研院院長，可見是有政治鬥爭成分，這都是轉型正義必須處理的。

此外，唐榮鐵工廠被政府接收一案，薛化元提及，可能是因為唐榮的唐傳宗贊助雷震的「自由中國」雜誌，又和陳誠關係友好，使戰後台灣最大的民營鐵工廠捲入政治風波。

薛化元批評，國民黨當局先是透過主管單位對外宣布唐榮有財務危機，造成唐榮鐵工廠周轉不靈，進而以唐榮負債過大為由，為保護權益，由政府介入接管。轉型正義不是只有平反叛亂案件，必須跳脫叛亂案的思考，來列入轉型正義的究責範圍。

陳儀深提及，前東吳大學教授黃爾璇因政治打壓失去教職，他自己以前做二二八研究及論文，也在中研院被特定人士打壓。台教大台文所名譽教授李筱峰也曾面臨被政大「退學」遭遇，這些都是受黨國壓迫，並不是叛亂的政治案件。

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