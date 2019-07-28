與郭董合作？ 柯文哲這樣回應

2019-07-28 14:11

［記者黃淑莉／雲林報導］台北市長柯文哲本人對是否參選下屆總統遲未明確表態，各地柯粉等不及了！雲林「濁水柯粉俱樂部」今天成立，柯文哲應邀參加，先後到斗南六房媽祖紅壇、虎尾福安宮拜媽祖，祈求國泰民安、風調雨順。

對於是否會與鴻海董事長郭台銘合作，柯文哲表示，郭董是企業霸主，但在政治是非常「素」人，需要學習及給予幫忙，只要對台灣有利什麼事都可以合作，也不會因為他是誰就不跟他合作，所以在「台灣整體利益、人民最大福祉」前提之下再去思考怎麼合作。

虎尾慈龍宮主委林進元與柯文哲熟識，今天慈龍宮前往斗南新厝寮六房媽紅壇謁祖進香，邀請柯文哲擔任主祭官參拜六房媽，許多柯粉一大早到場等候，柯文哲到場大家爭相與他握手，並高喊「柯市長加油」。

柯文哲與柯粉拍照，也與六房媽紅壇志工一起挑菜，隨後又前往虎尾金鵬毛巾親子館、虎尾福安宮參拜「糖廠媽」及柯粉見面會。

濁水溪柯粉俱樂部發起人之一王麗萍指出，「懷抱台灣，終結惡鬥」是濁水溪柯粉俱樂部的主要訴求，期許第三勢力能打破藍、綠兩黨壟斷政治。

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