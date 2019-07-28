全台最萌助選員抓周了！「職涯規劃」…竟是這3職業

2019-07-28 13:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市議員林祈烽去年首度參選期間，頻頻抱著剛出生兒子「小飯糰」亮相，被粉絲笑稱是全台最萌助選員，尢其林祈烽最近在臉書大曬「小飯糰」抓周萌照更是引起網友熱論，然而，身為全台最小的助選員，長大後的「職涯規劃」竟然是這三樣，且似乎沒有繼承爸爸事業的打算，更讓大家引為趣談，充淡了不少政治味。

林祈烽去年投身台中市西屯區市議員的選舉，初試啼聲就高票當選，除在地蹲點深耕17年獲肯定，兒子「小飯糰」也功不可沒，參選期間成立競選總部，當時剛成為新手爸爸的他，對「孩子就是未來」更切身體悟，「小飯糰」當天也現身會場為爸爸加油，披著特別量身訂做彩帶，與媽媽一起分發飯糰，模樣超可愛又吸睛，融化大家的心。

「小飯糰」也因此一炮而紅，秒殺不少底片，可說是最有效率的吸票機，被選民及粉絲笑稱才兩個月的他，不但是全台年紀最小，更是最萌助選員，而小飯糰不久前滿1歲抓周，林祈烽也喜孜孜地在臉書上PO出照片記錄，與大家分享；網友們大讚小飯糰可愛之餘，自然也好奇小飯糰的「職涯規劃」，紛紛留言詢問抓周結果。

令人意外的是，小飯糰在十多樣物品中選擇了聽診器、球與計算機這3樣物品，按傳統抓周禮俗對照，每樣物品要拿起3次才算數，這3樣物品約略分別代表了醫師、體育相關及商人等3種職業，似乎沒有繼承爸爸事業的打算。

林祈烽對此說，抓周只是遵循古禮，除與大家分享兒子成長的喜悅，也感謝太太對小飯糰的付出，讓他沒有後顧之憂打拚，而選舉是選賢與能，眼下只有計畫在任內繼續腳踏實地服務，沒有想那麼多，至於未來兒子想做什麼就做什麼，完全尊重兒子決定，只要是正當工作，他不會阻止。

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