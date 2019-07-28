國民黨全代會》刪總統兼任黨主席黨章 吳敦義保住黨權

2019-07-28 12:25

〔記者陳昀／台北報導〕吳敦義黨權保住了！國民黨今天召開全代會通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條文，並增列縣市長為指定中常委，就算明年高雄市長韓國瑜當選2020總統，現任國民黨主席吳敦義也不必辭職。

這次黨章共修正3條條文，刪除黨章第17條總統兼任黨主席的條文，並在黨章第22條增列縣市長5人為指定中常委，指定中常委人數分別為中央執政時12人、未執政時7人，若中央執政時，中常委將由39人增加至44人。

另外，國民黨也修正第39條黨章，撤銷黨籍處分的程序由原先「由中央考核紀律委員會議決後執行」，修改為「由中央考核紀律委員會議決並經中央常務委員會核定後執行」。

雖然場外有人抗議修改黨章、不少黨員私下頗有微詞，但今天抽籤上台的2位黨代表都表達全力支持，隨後由副主席曾永權宣布通過。

基隆市黨代表羅忠成指出，堅決支持刪除總統兼任黨主席條文，他說，2013年修正時他就堅決反對，並要求不能因人設事，以免總統大選失利主席下台會徒增困擾，當時被回應「要對黨有信心」，結果沒多久前總統馬英九就因為大選失利辭職。

羅忠成主張，黨主席、總統產生的權力來源不同，一是黨員選的，一是全民調產生，不應一體適用，會有法源衝突，若明年韓國瑜當選總統並兼任黨主席，難道經黨員直選的吳敦義要馬上下台？這是可以的嗎？

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