孫中山、蔣中正復刻版文物 韓國瑜義賣498萬

2019-07-28 11:32

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行全代會，準備國民黨總理孫中山的「總理親筆三民主義原稿」復刻版、國民黨總裁蔣中正的眼鏡、眼鏡套、皮手套復刻版，交由總統候選人韓國瑜進行文物義賣，在國民黨中常委大力捧場下，一共賣出了498萬元。

在國民黨發言人歐陽龍、王鴻薇主持下，國民黨全代會上演拍賣大會，在中常委捧場喊價，蔣中正的眼鏡、眼鏡套、皮手套復刻版起標價30萬元，最後由中常委謝坤宗以200萬元買下﹔而孫中山的「總理親筆三民主義原稿」復刻版起標價50萬元，由中常委林榮德以298萬元買下。

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