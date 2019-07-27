談與郭台銘整合 韓國瑜：不能拿個職位就要他做

2019-07-27 21:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今晚接受TVBS「少康戰情室」節目主持人趙少康專訪，他認為，郭台銘對中間選民有吸引力，至於要在競選團隊中擔任的角色，還要再研議。

針對與郭台銘的整合，韓國瑜強調，「郭台銘的個性強 ，不能拿個職位就要他做」，他曾撥過電話，也留過言，但仍未能與郭董通上話。

韓國瑜說，郭台銘具有國際觀、是個科技人，之前提出的經濟政策和社會福利制度，相當值得學習和參考，他正積極研究郭台銘政見的可行性。

韓國瑜說，至於要邀請郭台銘和王金平，在競選團隊中擔任什麼角色？還得再研議。他也透露，近期已積極安排與王金平見面，由於 王金平在地方上影響力極大，會努力邀請他一起合作打選戰。「合作的方式有很多，有些人的名字不一定會在競選團隊名單上，也不一定要擔任什麼職務。」

至於副手人選？韓國瑜說，「還要再想想」。

對於柯文哲遲未表態選總統，卻動作頻頻，韓國瑜仍認為，柯文哲最後一定會出來選。

談到兩岸政策，韓國瑜重申他承認九二共識、一中各表，但民進黨一直扣他帽子，他主張中華民國在台澎金馬地區，維持自由民主的生活方式，但堅決反對台灣像香港和澳門一樣一國兩制。

針對2020大選，韓國瑜認為，「武器資源不對等」，民進黨擁有現代化武器，有國家資源與1450，他「只有水果刀」，一個網軍都沒有，這個選戰不會公平。

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