赴中出差「排台」奇遇 粉專嘆：民主不該只是標語

2019-07-28 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「比鬼故事更可怕的是你我身邊的故事」日前（25日）發文分享自己去中國廈門出差的經歷，不只遭遇一連串「排台」待遇，連搭計程車時，還遇到健談的司機一連串激似「忠誠度測試問答」的逼問：「在台灣可以沒有黨的嗎？」、「台灣有沒有共產黨？」、「總之台灣黨多，就是亂！怎麼不亂？你看看你們那個黨都在搞什麼東西？」原PO表示可以談政治以外的話題，結果司機一口回絕：「不，我還是要說你們台灣很亂！」讓原PO疑問「是搭到公安的車嗎？」文末原po分享一張在中國所攝的「民主宣傳圖」，感嘆「民主，不該只是標語，甚至不需要宣傳。」

根據貼文，原PO的前主管疑似安排一間「不歡迎台灣人」的飯店，更「炫耀」這間飯店「排台」，令原PO當下相當傻眼。入住後，果不其然地連連遭遇不順，先是被櫃檯服務人員明確要求出示「護照」，再遭「丟還」護照後，原PO拿出台胞證後，還被櫃檯服務人員揶揄：「妳還會覺得奇怪啊，那算挺有知識的」。之後，當原PO向飯店櫃檯詢問能不能幫忙叫計程車，服務人員先是裝聽不懂，再斥責原PO，「講什麼計程車，知不知道自己是誰啊？」接著糾正原PO的用詞，「我們這兒，叫打車！」最後更以「實名制」為由，拒絕提供叫車服務，還疑似不耐煩地揮手打發，「妳到路口打車去吧，快點走吧」，讓原PO感覺很不舒服。

而原PO搭計程車時，還遇到一連串疲勞轟炸。司機先是詢問，「姑娘妳是哪一黨的？」原PO表示自己沒有特定政黨偏好後，再遭司機反問，「在台灣可以沒有黨的嗎？」而後不放棄繼續問：「所以台灣現在是國民黨還是共產黨在管？」、「台灣有沒有共產黨？」原PO回應，應該有吧？然後計程車司機更詭笑說，「這就對了，國民黨裡一堆共產黨，只是你們都不知道！嘿嘿」，接著更直呼，「總之台灣黨多，就是亂！」認為民主政治、政黨政治就是社會亂源，說完再逼問原PO，「是不是？你們是不是很亂？」原PO表示，不覺得台灣社會很亂，司機激動回嗆，「怎麼不亂？你看看你們那個黨都在搞什麼東西？」原PO才發現，原來民進黨在中國是「禁忌」關鍵字，而後，司機似乎講到心煩意亂，嘆道，「就是那個黨！唉，不說了！我不想說了！」原PO貼心表示，可以換話題聊，但司機堅持，「不，我還是要說你們台灣很亂！妳知道為啥嗎？」接著又繼續高談闊論。最後原PO下車前請司機開收據時，又被糾正用詞，「我們管這個叫小票」。

原PO文末附上一張在中國拍攝的「民主宣傳圖」，感嘆寫道，「民主，不該只是標語，甚至不需要宣傳。民主是一種文化、一種精神、一種思考、一種態度、一種能讓你無所畏懼的力量」，並補述，但以上種種，都是建立在不傷害他人人權、並符合法治精神的前提之下。

原PO更對照，日前自己在信義區吃飯時，聽到隔壁桌的中生討論香港反送中，其中一名中生說：「前幾天我跟媽媽微信，她也不是很贊成習近平的做法」，結果引起另一名中生驚呼：「妳瘋了嗎？妳怎麼能在微信上說這個？」、「我們現在是在台灣才可以聊這個啊！但微信不能聊呀！」更建議對方：「別再聊（反送中）了！不然就是趕緊在微信上講點黨的好話！」對面桌的爸爸聽了對話後，便跟他目測國中的小孩說：「聽到了沒？這就是沒有言論自由的恐怖」。

原PO的種種奇遇引起網友熱議，截至28日凌晨，分享數已破5000大關。網友紛紛留言，「我去中國幾乎每次都會被陌生人（司機，店家，甚至路人）問這種統戰問題，我相信還有更誇張的。」、「中國同事最愛聊政治。不想聊都不行！回她：『我不是中國人。』還會暴怒。」、「我去日本遇到中國的大學留學生聊三次就傳紙條給我說『我們是同一個民族，中國與台灣應該統一』」、「我有遇到很有禮貌的中國人，但的確也有遇到許多愛談政治的司機，可能不到仇視，但會讓人害怕。」、「目前人在廈門雖然沒有遇到這麼嚴重情況，但妳講的都是真的，他們的思想真的恐怖，來過之後才知道我們的價值在哪裡，中國就是一個巨嬰，容不得人說它一點不好，自由像空氣，窒息時才會覺得重要。」

也有不少網友質疑文章真實性，其中不少是簡體字的留言，更有不少用詞粗魯，甚至涉及辱罵，「扫了一眼文章，一看就是乱造谣的臭傻逼，全文充满了自私与偏见。让我觉得非常好笑」、「梦里的饭店。这种一看就是吹逼文，全靠意淫。」也有一名網友說，「一看故事就知道假的，因为99％的大陆人根本不会去扯政治，更不关心台湾的情况」，結果被其他網友發現，其實該名網友是一位非常熱衷討論台灣政治的中國人，臉書自介更寫道「挑战一切绿蛙日杂」，而該名網友的臉書好友中更有「舔共藝人」劉樂妍。也有網友激動痛批「根本是在抹黑」；原PO對此則回應，每個人的經歷不同，歡迎大家表達自己的想法，尊重不同的意見。

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