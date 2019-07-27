韓國瑜後天見親中港澳人士 民進黨立委籲對外說清楚

2019-07-27 17:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨全代會明天（28日）登場，將正式提名高雄市長韓國瑜為黨籍總統候選人，「港澳各界總統選舉造勢團」約135人當天也將抵台，並於29日拜會國民黨與韓國瑜，但此團副團長、工作小組召集人湯麟華具有中國和平統一促進會香港總會的常務理事身分，遭外界質疑。對此，民進黨立委賴瑞隆呼籲韓國瑜與國民黨應該對外說清楚。

內政部次長陳宗彥表示，經瞭解，該團部分人士具有中華民國籍，至於不具我國籍的港澳人士，若在台活動，與申請來台目的不符，將可註銷入境許可。他也解釋，目前尚未進入正式選舉期間，沒有選罷法規適用的問題。

賴瑞隆強調，韓國瑜一向非常親中，今年3月底訪港澳時，還踏進中聯辦，中聯辦是中國掌控香港、澳門的政治單位。韓國瑜成為國民黨總統候選人後，就有港澳的促統人士來台，時機點的巧合，讓台灣民眾憂心韓國瑜與對岸的曖昧關係。

賴瑞隆說，日前香港「反送中」民眾在元朗被白衣人士無差別暴力攻擊，韓國瑜與國民黨應在會見這批港澳人士時，清楚表態、說明對於「反送中」與元朗暴力事件的立場，讓台灣民眾瞭解韓國瑜與國民黨對此事件的態度。

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