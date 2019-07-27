韓國瑜拜會馬英九 未觸及郭台銘問題

2019-07-27 15:42

〔記者施曉光／台北報導〕明將正式獲得國民黨全代會通過提名參選總統的高雄市長韓國瑜，今天提前北上會見前總統馬英九，據目前擔任馬英九基金會執行長的前總統府副秘書長蕭旭岑指出，馬英九當場告訴韓國瑜，未來若有任何幫忙的需要，都不要客氣，他願意全力協助；至於有關整合在國民黨初選中落敗的郭台銘的問題，雙方並未觸及。

這場會面是韓國瑜主動聯繫約訪，今天下午2點在國民黨立委許淑華陪同下抵達馬英九辦公室，馬英九方面則由蕭旭岑陪同，雙方會談將近一個小時。據蕭指出，談話過程十分愉快。

蕭旭岑表示，馬、韓兩人先談到高雄治水的問題，馬英九稱讚高雄市最近治水清淤工作做得很不錯，還分享自己過去擔任台北市長時的市政經驗給韓國瑜，由於高雄市副市長李四川過去是馬英九的部屬，韓國瑜還特別強調李四川在市政上很用心的協助他。

蕭旭岑並指出，馬、韓還聊到當前的台灣面臨許多困境，包括能源問題、兩岸關係緊張，蔡英文總統刻意操作主權問題，讓台灣陷入困境，以及蔡政府發生「東廠」事件又封殺公投等民主倒退的問題，他說，馬、韓對於這些議題都很有共鳴，並深入交換意見。

據轉述，馬英九告訴韓國瑜，今後若有任何幫忙的需要，絕對不要客氣，他都願意全力助韓，兩人並一致認為國民黨明年一定要拿回政權，如果讓蔡政府再繼續執政下去，台灣將會很危險。

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