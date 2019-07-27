批新課綱一堆錯誤 馬英九：執政者不要否定國家主權

2019-07-27 12:40

〔記者陳昀／台北報導〕新課綱8月上路，已通過審查的南一版高中歷史課本提及「台灣地位未定論」引起討論。前總統馬英九今天表示，這裡面有一大堆錯誤，戰時3國元首的宣示，其效力絕對是合約，呼籲執政者口口聲聲捍衛主權的同時，不要否定自己國家主權的正當性。

馬英九上午出席「中國遠征軍與中緬印戰區學術研討會」，他致詞時表示，過去一直希望把歷史的真相發表出來，阻止不當的、去中國化的謬論，但近期通過審查的歷史課綱卻有一大堆錯誤。他強調，台灣主權定位早就確定，中華民國主權毋庸置疑，呼籲執政者，口口聲聲捍衛主權的同時，不要否定自己國家主權的正當性。

南一版高中歷史課本第一冊142頁提及，「開羅宣言」與「波茨坦宣言」是否真是中華民國統治台灣正當性的來源仍有許多質疑；兩宣言無正式條約效力因此「台灣地位未定」；「中日合約」僅宣讀放棄台澎一切權力，未明確宣示轉移給哪個政權。

馬認為，上述課綱有一大堆的錯誤。他指出，開羅宣言確實沒有人簽名或經國會通過，但這是戰時3國元首的重要宣示，效力等同條約，在國際法上，國家元首對領土所做的聲明也有條約效力，「開羅宣言」明定日本竊自中華民國的領土必須歸還，「波茨坦宣言」也公告相關內容，之後的「日本降伏文書」提及相關內容，是三位一體，因此，中學教科書不可以說台灣地位未定，這違反中日合約。

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