台美合辦太平洋島國工作坊 共商對抗威權策略

2019-07-27 12:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣民主基金會今發布新聞稿表示，民主基金會與美國東西中心合辦的「太平洋群島善治與資訊透明化」本月25日於夏威夷檀香山開幕。包含東西中心院長 Richard Vuylsteke、美國國務院全球參與中心副主任 Daniel Kimmage、外交部北美司姚金祥司長、以及臺灣民主基金會廖福特執行長皆出席致詞，共計8個太平洋島國、15位學者出席，共商太平洋島國近年面臨的各種議題。

新聞稿指出，工作坊旨在探討公民社會和媒體記者於保障善治扮演的角色、如何打擊外國勢力和缺乏善治所帶來的威脅、以及媒體記者、公民社會和非營利組織工作者能如何更加監督政府透明化並提升社會意識。此閉門工作坊邀請 15 位來自八個太平洋島國的代表與會，同時由來自美國、臺灣、以及加拿大的學者專家擔任講者。

新聞稿說，外交部北美司姚金祥司長於致詞中提到威權政體正試圖透過影響力操作不實資訊、滲透民主國家，而小國更是有掉入債務陷阱的風險，他表示，民主國家也正面臨如貪污、濫用權力和缺乏透明度等等內部挑戰；姚金祥說，唯有透過世界民主國家的團結，才能抵擋世界目前的威權和反自由力量，此外，台灣為民主的燈塔，站在威權影響力的最前線，因此有許多相關經驗能與區域內的國家分享。

台灣民主基金會執行長廖福則強調，台灣必須展現，若沒有基礎的民主價值觀，問責制則無法實現、貪腐猖獗，而這是威權國家正面臨的禍害，盼能透過此工作坊揭發威權政體如何利用民主制度的缺陷，同時掩飾威權政體的失敗。

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