被稱地方「最接地氣」代表 連議員都曾找他拉抬聲勢

2019-07-27 11:46

〔記者周湘芸／新北報導〕臉書「我是新莊人許明偉」社團創立人許明偉長年深耕新北市新莊區，協助居民處理生活大小事，被在地人認為是「最接地氣」代表，他也透露，過去曾有不少議員找他幫忙拉抬聲勢，甚至有民眾拱他出來參選，但他卻是幾乎回絕，不希望自己的服務跟政治沾上邊，也不願淪為政界的傳聲筒。

許明偉約6、7年前成立臉書「我是新莊人許明偉」社團，並號召幾位朋友組成團隊服務民眾，目前社團人數已累積2萬5千人。他表示，民眾舉凡車禍、糾紛、房屋漏水、家暴或弱勢等都曾找他，自己則是透過近年累積的人脈幫忙找尋資源協助。

許明偉說，自己從小在新莊長大，家人幾年前就搬到桃園居住，但因為對這塊土地有革命情感，他仍堅持在這租房為民服務。他指出，自己的本業是從事淨水設備，但近年花了不少心力在服務新莊民眾，連辦活動的經費都是自掏腰包或是團友主動集資幫助。

許明偉表示，不少人認為他「接地氣」，遇到事情找他比找議員有用，甚至曾建議他出來參選為更多人發聲，但他認為，任何事情扯上「政治」必定複雜化，只想以單純的方式為大家付出。他也透露，甚至有不少議員曾來找他幫忙拉抬聲勢，但除了自己認同有在做事的對象，幾乎都回絕。許明偉說，雖然不願到第一線擔任政治人物，但不排斥當個「抬轎者」，前提是為真正有在為人民做事的人。

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