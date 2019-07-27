讓世界認識台灣！僑委會招募海外僑民攜子返台

2019-07-27 11:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕為讓海外僑民、青年更認識台灣，僑委會舉辦海外青年返台計畫，今年並二度與教育部國教署合辦海外僑民帶子女返台計畫，兩個計畫皆獲僑界極大迴響。僑委會發布新聞稿表示，今年上半年共計有394位海外青年返臺，海外僑民則有29國、669位僑民提出申請。

新聞稿指出，僑委會長期重視海外青年聯繫工作，鼓勵海外青年來臺學習華語文及臺灣多元文化，上半年度共有來自美國洛杉磯、紐約、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞等地區14團394位海外青年返臺，委員長吳新興表示，盼各青年返回僑居地後，與親友分享此行的經驗，為臺灣多做宣傳，讓世界更瞭解臺灣。

另針對海外僑民返台計畫，僑委會新聞稿表示，活動今年擴大辦理，共有來自29個國家669位僑界年輕父母提出申請，其中以美國地區僑民子弟申請返臺附讀人數最多，達314人，其次分別為澳大利亞、英國、新加坡、日本、紐西蘭、韓國及法國。僑委會說，隨同家人短期回國之海外僑民子弟，在臺灣中小學隨班附讀期間，除藉由與臺灣同學間之互動增進華語文能力及強化對臺灣認同與瞭解外，亦能讓國內的學童透過僑民子弟，認識其僑居國家的文化，學習外語，開拓國際視野，具雙向交流彼此成長之效益。

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