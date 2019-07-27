大變革！警政署發函通知3000公尺跑步普測將取消

2019-07-27 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕大變革！日前警政署發函給各縣市警局相關單位，表示將取消目前實施的3000公尺跑步普測，考量每位員警身體狀況及興趣各有不同，應提供多元、彈性的體能訓練方式，目前各警局相關單位，尚在等待警政署最後研議通知。

據臉書「台灣警察工作權益推動協會」18日貼文，警政署當日發函表示將取消3000公尺測驗，以及暫緩徒手帶離法、綜合逮捕術，並推動「無劇本」訓練模式。該份公文上寫道，考量每位員警身體狀況及興趣各有不同，各警察機關應採取更多元、更彈性的體能訓練方式，除跑步之外，可規畫游泳、登山、健走、各項球類運動等體能訓練，決定「取消目前實施的3000公尺跑步普測」。

台灣警察工作權益推動協會肯定警政署終於聽見基層的聲音，要改革現行飽受各方質疑的訓練模式。

《聯合新聞網》 報導也指出，基隆市警局相關單位昨收到消息後，傳出基層員警一片叫好。

《聯合新聞網》指稱，警政署是在17日發出公文，受文者為各直轄市政府警察局、署屬各警察機關（構）及各縣市警察局，近日各地警察單位已陸續收到公文。基隆市警局表示，員警還是可以選擇跑步普測，未來則會多面相提供員警選擇，還須等警政署最後決定。

報導指出，3000公尺普測惹來怨聲載道，主要是員警認為標準不公平，因為39歲之前的所有男警，必須在18分鐘內完成3000公尺才能及格，而外勤員警平日作息不正常，難有時間運動，且相當於39歲的外勤員警與剛畢業19歲的男警標準一樣，讓員警認為，應以依年紀不同區分級距。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法