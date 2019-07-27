我科技部與印度簽署備忘錄 加深人文社科合作

2019-07-27 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕我國科技部與印度社會科學研究委員會（ICSSR）26日於印度新德里簽署雙邊人文社會科學合作備忘錄，是台印兩國人文社會科學合作的新突破，盼共同努力以解決2國的社會問題。

科技部新聞稿指出，簽約儀式由科技部次長許有進與ICSSR次長馬洛特拉（Virendra Kumar Malhotra）聯合主持，我駐印度代表處田中光大使共同出席見證。

許有進表示，台印在科技領域已交流10年，每年定期徵求雙邊研究計畫及辦理研討會；人文及社會科學領域方面，104年至108年，與印度相關補助計畫計有18件，包含戰略關係、外交政策、民族主義、新興市場、教育策略、人口議題、數學教育等議題。現配合新南向政策簽署備忘錄，可望加深在人文社會科學領域的科技合作。

根據《中央社》報導，馬洛特拉致詞時表示，台灣在科學技術研究領域一直處於領先地位，雙方簽署合作備忘錄後，可望將科學技術研究與人文社會科學研究結合，共同努力以以解決2國的社會問題。

印度社會科學研究委員會（ICSSR）設立於1969年，當時印度政府為鼓勵社會科學研究，設置了獨立的研究委員會，主要功能為與各國進行雙邊合作，主持社會科學研究計畫和方案，對印度的社會科學研究有極大的影響力。

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