港人登報警告台灣 林昶佐：2020是關鍵，小英最符合國家利益

2019-07-26 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾今（26）日在《自由時報》頭版刊登半版廣告，高呼「保衛台灣重奪香港」，呼籲台灣以香港為鑑，守護民主自由。對此，時代力量立委林昶佐表示，要向勇敢的香港人至上最深敬意，「相信自由終將屬於您們」！他也說，2020的大選將是決定台灣未來方向的關鍵時刻，他再次重申「目前蔡英文總統是檯面上最能符合國家利益的人選」。

香港民眾為了反對「逃犯條例」修訂，展開多次示威行動，近日甚至爆發警民衝突，甚至疑有「警黑勾結」痛毆民眾事件曝光，讓不少台灣民眾十分痛心，發起聲援。香港人也對此首次在台媒刊出廣告感謝台灣，就選了今天出刊的《自由時報》頭版半版，直呼「保衛台灣重奪香港」。

對此，林昶佐今日在臉書發文表示，香港人曾經天真相信中國政府會信守承諾，但1997之後，中國卻屢屢破壞香港法治，現在甚至還警黑合作欺壓人民，將港人的信任破壞殆盡。透過這份聲明，香港朋友列舉其悲慘處境，來提醒台灣大眾，可謂字字血淚。

林昶佐提到，明年2020年的大選將是決定台灣未來方向的關鍵時刻，他今天也在廣播節目上說，總統職責是外交、國防及兩岸，而目前蔡英文總統是檯面上最能符合國家利益的人選。希望大家能聆聽香港人的沉痛呼籲，團結一致，共同捍衛我們自由的生活與價值。

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