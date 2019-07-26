華航鍘兩副總、續查往年資料 王國材：謝董進步很多

2019-07-26 20:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空董事長謝世謙今日傍晚拜會交通部長林佳龍，並拿出2013年兩次專機調查資料，並呈報將資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信調離主管職；承諾後續會積極調查往年資料，且每次專機私菸負責人員，只要還在華航就會懲處等處理方向後。交通部政次王國材表示，今日謝董帶來的處理進度，讓人覺得他比起前3天進步很多，較符合交通部要求的方向，希望謝董持續努力，將該查的部分該調的資料處理好。

總統專機私菸案，中華航空董事長謝世謙昨日出面召開記者會說明，並承諾要究責可以追到他頭上沒問題；不過昨日記者會提供資料仍只有2014年以後，且人員懲處也都沒變，交通部長林佳龍對此相當不滿意，昨晚交通部政次王國材也撂下狠話說，若謝世謙不積極處理讓真相大白，請辭交通部一定會同意。

王國材表示，謝董今日並無口頭向他或林佳龍請辭，今日雙方見面謝董就先為這次事件表達歉意，並說明最新處理進度。對於2014年以前的專機私菸資訊一直無法快速找出來，謝董還是有談到因為當時電腦系統轉換的關係，不過相關人員有積極找尋資料，今日再公布2013年3月慶誼專案、2013年8月賀誼專案，共購買908條菸的資訊。因此，交通部有看到謝董從昨天至今的努力，現階段還是由謝董盡速釐清真相為優先，對於他的責任方面，等到真相釐清後再來談。

至於有無給華航處理時限，及要求何時提出完整調查報告，王國材表示，所謂報告其實華航現在就有在做，包含歷年來專機狀況釐清等，期待華航調查能跟司法調查相同，於一週內能夠有結果。

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