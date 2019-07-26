4秒闖平交道終生吊照 大法官：合憲

2019-07-26 18:32

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子駕車經台中市大慶街一處平交道，見第一道柵欄升起，隨即催油門向前行，未料僅4秒警鈴又大響，林男未停車繼續開，撞毀已放下的第二道柵欄，被依「道路交通管理處罰條例」24、54、67條終身吊銷駕照、罰鍰6萬元、接受道路交通安全講習；林男認為裁罰已違反憲法保障的工作權與比例原則，聲請大法官釋憲，大法官26日對此做出780號解釋，宣告相關法律合憲，但要求鐵路局檢討改進兩輛列車間的柵欄秒數控制。

2013年7月4日，林男駕駛大貨車經過該平交道，見列車通過、警鈴停止、第一道柵欄升起，便驅車前進，沒想到才過了4秒，警鈴再度響起、閃光號誌顯示，他未注意相關警告標示，繼續向前開，沒想到開到平交道上時，對向第二道柵欄已放下，林男未免被列車撞上，只好撞毀柵欄。

道交條例54條規定，只要警鈴已響仍強行闖越，最高可處6萬元罰鍰；67條規定，撞壞柵欄肇事須終身吊銷駕照；24條規定，闖平道要接受道安講習；鐵路警察蒐證後依上述3條文裁罰林男，林男不滿被終身吊照，提起行政訴訟抗罰均輸，2017年聲請大法官釋憲，主張相關法規違反工作權、財產權、比例原則。

大法官審查指出，行駛中的鐵路列車旅客可達千百人，如發生事故甚至出軌，恐釀眾多乘客傷亡，因此道交條例為了保障不特定多數人民的生命權、身體不受傷害的權利、財產權，做出符合重大公共利益的裁罰，目的合憲。

雖然林男強調終身吊照，將導致他一輩子無法駕駛大貨車賺錢，違反憲法保障的工作權，但大法官指出，道交條例對於終身吊照其實設有「緩和規定」的但書條款，即就算被吊照，依照案件死傷情節不同，仍可於6-12年之後重新申請考領駕照，符合比例原則。

大法官質疑，兩輛列車經過平交道的時間如果很短，柵欄有沒有升起的必要？交通部與鐵路局應儘速個別檢討改進主掌的「鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則」和「號誌裝置養護檢查作業程序」，設最低的合理安全間隔時間。

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