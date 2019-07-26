國安私菸案》萬餘條私菸銷毀？拍賣？ 法務部長說話了

2019-07-26 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕國安局特勤人員走私菸品案持續延燒，外界也好奇這10009條私菸最後的下場會如何？關務署日前曾說，會依照法院的確定判決，可能全數銷毀；但法務部長蔡清祥先前則說，「若有必要」經過核准可在偵查中提早做查扣拍賣。對此，蔡清祥今受訪時強調，這1萬多條私菸的下場，將全由承辦檢察官做出最後考量。

國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，透過國賓特殊禮遇通關，企圖夾帶9800條菸品入境，事件引發各界關注，華航昨召開記者會，說明此次蔡總統「自由民主之旅」菸品總銷售數量10009條，其中預購為9274條，另外機上購買735條。外界也相當好奇這1萬多條私菸該如何處理。

財政部關務署官員24日表示，由於菸品保存期限僅半年，走私菸品最後通常會將菸品銷毀；法務部長蔡清祥24日受訪時則強調，這批香菸要按照法律的程序進行，「如果有必要的話」，可以在偵查中提早做查扣拍賣，而拍賣的得款將來可以繳納國庫，或是退還給被害人。但關務署與蔡清祥的的說法，似乎有所不同。

據《ETtoday新聞雲》 報導，對此，蔡清祥今（26）日受訪表示，他的說法和關務署並無衝突。他指出，針對有毀壞、或需保值等查扣物品，目前檢方已有定時拍賣的做法，完全符合相關規定。因此，這批私菸是否要被拍賣，「完全取決於承辦檢察官的考量」。

蔡清祥強調，關務署官員指出「銷毀」的說法，則是檢察官起訴，且法院判決確定後，才能執行的做法，因此兩者間並沒有衝突。

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