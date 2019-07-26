國安私菸案》檢調以涉貪污偵辦吳宗憲 律師這樣說…

2019-07-26 23:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用執行總統出訪回國通關禮遇，挾帶近萬條菸入關，台北地檢署依涉犯貪污治罪條例的「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」，將吳、張聲押禁見獲准，之所以朝貪污罪方向偵辦，律師林俊峰說，全是因兩人以「執行公務」為由載運菸品。

林俊峰說，依最高法院92年度台上字第2106 號判決意旨，貪污治罪條例第4條第1項第4款，所謂公用運輸工具，係指供機關、部隊等公務單位所使用運輸工具，均應包括在內，因此是否屬於公用運輸工具關鍵，應是該車輛是否為「供公務單位所使用」，而非是否「歸屬於公務單位」，縱使運送私菸車輛並非歸屬於公務單位，而是私家車，但卻以公務機關「執行公務」為名使用運輸，仍會觸犯貪污罪。

一般民眾入境最多攜帶免稅捲菸200支（一條），若攜帶超過數量，應主動向海關申報通關，未依規定向海關申報者，超過免稅數量菸品由海關沒入，每條捲菸處還會被處500元罰鍰，僅有行政罰。

此次的國安局走私菸案，吳宗憲、張恒嘉是利用特勤中心、侍衛室與總統府的車輛載運菸品，林俊峰表示，吳、張除了可能涉犯貪污治罪條例第4條之罪外，亦可能涉犯同條例第6條非主管或監督事務圖利罪，以及稅捐稽徵法第41條逃漏稅捐罪、同法第43條幫助逃漏稅捐罪，以及菸酒管理法第45條輸入私菸等罪。

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