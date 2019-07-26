六房媽人氣超旺 柯P和小英28、29日接連兩天參訪

2019-07-26 19:22

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林斗南鎮六房媽人氣超級旺，不僅台北市長柯文哲預定28日參拜，蔡英文總統也預定將於29日參拜六房媽，目前正由民進黨雲林縣黨部進行地點會勘和流程安排。

六房媽是由雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉等5個鄉鎮市內數個里、村與聚落組織成「股」，共同輪流奉祀，並沒有固定的廟宇，但香火鼎盛，每年的過爐繞境慶典是雲林縣內最重要的宗教盛事之一，也是全台灣最大媽祖會組織過爐，文化部在兩年前已將六房媽過爐登錄為國家重要民俗。

六房媽過爐已有350多年歷史，在雲林共5股34庄頭輪流供奉，今年輪值的新厝寮就等了25年，今年5月18日舉辦過爐繞境時，有意爭國民黨提名參選總總的前立法院長王金平和前鴻海集團總裁郭台銘也都到場參加。

六房媽紅壇今年在雲林縣斗南鎮新厝寮駐駕，地點在斗南鎮正福路、光興路口，28日一早柯文哲就計畫參拜，而蔡英文總統參拜的時程目前則暫定29日下午。

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