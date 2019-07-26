國安私菸案》時間點完美、手路細膩 范世平：完全針對小英

2019-07-26 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕國安局特勤人員走私菸品案持續延燒，涉案的國安局少校吳宗憲、張恒嘉已被羈押，檢調同時也查出這是行之有年的「陋習」。對此，台師大政研所教授范世平指出，這起私菸案是針對總統蔡英文，讓她這次出訪的突破完全破功，「時間點挑的非常完美，手路細膩」。

台師大政研所教授、陸委會諮委范世平在臉書表示，可以想像一個畫面，蔡總統22日結束友邦出訪行程返國，中午12點35分專機落地，當她進入桃園機場發表講話，沉浸在外交突破的愉悅時，「另一邊的國安局人員正忙著搬運9800條走私香菸」。

范世平認為，這起走私菸品案，完全是針對蔡總統，讓她這次出訪的突破完全破功，「時間點挑的非常完美，手路細膩。」他也直言，不要再說什麼這是前朝陋習，前總統馬英九時期購買最大量的2016年「久安專案」，也不過3677條。

范世平指出，蔡總統上台後大打「國安牌」，口口聲聲談國家安全，還修改了許多法律，若連自己的國安局都管不好，如何奢談國安？因此他呼籲蔡政府一定要好好嚴辦這起走私菸品案。

蔡總統今天也說，走私菸品案已進入司法調查程序，她下令全面配合調查，至於航警局部分由行政主管繼續督導，針對問題解決問題，該負責任就要負責任。

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