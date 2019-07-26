宜縣府人事這個月異動2次 未知會當事人惹議

2019-07-26 17:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府人事這個月2度異動，原環保局長周鍚福調任簡仼秘書，原環保局秘書黃政釧升任環保局長，原民政處副處長趙傳敏調任9等秘書，原秘書長室秘書簡適調任民政處副處長；不過，縣府近期幾波人事調動均未知會當事者，遭批評不尊重同仁；宜蘭縣長林姿妙說，人事調動都適才適所，到任何一個處室、科室都一樣。

縣府這個月人事異動頻繁，12日才調動9名一級主管，今又調動環保局長；據了解，黃政釧原為林姿妙羅東鎮長任內的公所清潔隊長，屬於羅東幫，林姿妙擔任縣長後，黃就進到環保局擔任秘書，等待升任環保局長的機會，這項人事調整，外界傳言已久。

不過，這波遭換掉的主管、副主管，跟上波換掉的主管、副主管一樣，事前均未接獲徵詢或通知，不少人在收到人令時非常錯愕；有被換掉的主管指出，調動人事卻未知會當事人真的很離譜，讓人感覺不受尊重，不利相關業務的交接，就連在離開前想與同仁好好告別的時間都沒有，剩下的只有錯愕。

但也有被換掉的主管對此保持平常心，認為人事權是縣長的職權，應該給予尊重，法律也沒有強制規定調動人事需要告知當事人，縣府改朝換代，人事異動本來就很正常，早就有心理準備，不會覺得錯愕或不受尊重。

林姿妙指出，府內任何的人事調動，都是很正常的事情，她調動的任何人事，都是希望適才適用，且府內的同仁都非常的認真、打拼，相信這些調動，可以讓宜蘭縣的發展更加蓬勃。

不過，被問到人事調動未知會主管，讓人感到不受尊重，林姿妙則回應，人事調動就是適才適用，希望每個人到任何一個位置都可以很認真、打拼。

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