國安私菸案》調查局長事先知情？ 他指諸多疑點有待釐清

2019-07-26 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕國安局特勤人員走私菸品案持續延燒，台師大政治所教授、陸委會諮委范世平認為，調查局長呂文忠應該事先知情，質疑他為何沒有事先向總統蔡英文透露情資，卻讓案件在蔡總統返國當天爆發，認為這之中有諸多疑點待釐清。

范世平投書《信傳媒》指出，蔡總統於22日返國，幾乎同一時間就爆發私菸事件，5輛載著香菸、停在機場國賓通道上的總統府貨車，準備跟著總統車隊一起離開，卻被調查局與關務署的「聯合查緝小組」攔截，當場人贓俱獲，引發大規模關注。

范世平表示，從蔡總統回國時發表的談話以及後續的媒體報導來看，她對此案應是完全不知情。然而，總統專機11日出國時，調查局新北市調查處就已經接獲立委黃國昌檢舉此案。

范世平認為，若調查局可以在當下讓蔡總統略知此事，蔡總統就可以在回國發表談話時大致陳述此案，表示她已經掌握狀況，甚至可以稱此次出訪是「引蛇出洞」，將國安走私集團一網打盡，對蔡總統而言將是大大加分，而非像現在被質疑後知後覺。

法務部長蔡清祥日前表示，呂文忠是調查局長，對於部屬偵查的重大案件「當然會有一定程度了解與掌握」。因此，范世平質疑呂文忠應該早就接獲私菸案情資，為何什麼都不做？又為何讓案子在總統返國當天爆發？認為這其中諸多疑點都有待釐清。

范世平最後強調，調查局作為情治單位，由純法律人的檢察官（指呂文忠）擔任局長固然能在依法行政上更為完善，但如果完全缺乏政治sense，恐怕無法發揮更多的功能。

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