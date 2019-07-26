「發泡棉填樹洞」大錯特錯！黃捷臉書專業闢謠

2019-07-26 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前「爬樹」勘查登革熱以及用「發泡棉」填補樹洞引起各界熱議，不僅網友自創「爛瑜衝樹」等詞語諷刺，專家更是直搖頭。台大公衛系畢業的高雄市時代力量議員黃捷今日就在臉書貼文，希望市長韓國瑜知道為甚麼「會有樹洞」，並向民眾以及市長傳達正確的「護樹知識」。

黃捷說，樹幹腐爛所造成的樹洞，大多肇於地方政府長期以來不當修剪，才會產生修剪傷口，高雄市路樹的腐爛樹洞也是如此形成，並表示高雄市路樹修剪作業規範「早已過時」。

而趁著這機會，黃捷也隨後寫正確的護樹觀念。她表示，種植路樹、公園喬木的目的，除了可以提升行車安全，也能減緩城市熱島效應、美化城市、供行人遮蔭等，而先進國家對城市綠帶的重視，使其訂定更嚴謹的修剪規範，不過台灣卻在修剪法規上遠遠落後。

她也闢謠指出，在颱風前夕各地政府都會加緊修剪樹木，但樹木枝葉量多不是颱風吹倒的主因，「樹會風倒只有一個原因，那就是樹木已經生病了」，例如根部生長呼吸遭阻、枝葉修剪過當，甚至有些地方不該種樹卻種樹，又不加以養護，就像是「在錯的地方遇到錯的人」。

黃捷最後表示，高雄市樹木修剪指南早已過時，路樹樹洞的產生就是因為過去錯誤的修剪方式，她批評市長韓國瑜不追溯源頭，徹底檢討修剪規範，卻異想天開認為「高處樹洞需靠修剪枝葉，才能通風通氣」，讓人質疑高雄市政府究竟有無解決問題之心意。

對於使用發泡棉填樹洞，黃捷認為，希望高雄市府可以明白樹洞產生是因為過去錯誤的修剪方式，造成傷口的潰爛。她痛批，若只是因為「有洞就填」、不明白填後反而造成樹幹腐爛，「那也不過就是一場政治秀與不尊重專業的表現」，希望市府能諮詢樹木保護專家再行動。

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