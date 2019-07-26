韓國瑜爬樹拚防疫 蘇貞昌批：沒戴安全帽錯誤示範

2019-07-26 12:59

［記者陳彥廷／屏東報導］行政院長蘇貞昌今天到東港參加深水漁港擴建工程動土典禮，在典禮尚未進行前，先是被媒體堵訪有關日前高雄市長韓國瑜爬樹想勘查積水一事，蘇貞昌先說韓「有注意登革熱病媒蚊是好事情」，但話鋒一轉也指，韓國瑜的行為未照規範，是「不良示範」。

蘇貞昌還未進入會場就已先被媒體攔下堵訪，他先是回應，韓市長注意地方登革熱病媒蚊是好事情，但納悶應該是他沒有行政經驗、剛剛做，所以很多事情並沒有用對的方法。

蘇貞昌補充，就算是首長要爬樹，也也應該要照勞動規範，戴安全帽、綁安全繩，這個行為就是錯誤示範。

蘇貞昌話一轉再說，這次的登革熱病媒蚊比較偏重室內，病媒蚊不在樹洞裡面，並酸韓能夠注重登革熱總比到處跑好，所以還是要給他鼓勵加油，希望高雄市登革熱能夠減少。

媒體則續問蘇貞昌，韓國瑜認為719水災應該比照去年加發2萬元，其看法為何？蘇貞昌則是回應，災害補助中央政府都是同一個心意，地方有需要我們全力支持，但是因為全體同胞都是一樣，所以要公平、公正，有關災害補助，早在馬政府時期就訂有標準，沒有更改。只要符合標準就會補助，若不符合標準，也不是因為誰比較會吵、喊的比較大聲，就會跟別人不一樣，我們都是很公平，同樣關心。

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