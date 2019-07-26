郭台銘若參戰2020 柯文哲這樣看

2019-07-26 12:48

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今早主持交通會報前，媒體提問下屆總統大選，若藍綠對決、他加入戰局、鴻海創辦人郭台銘也參選，其民調支持度可能的變化。柯回應，二極的賽局理論比較好預測，三極的模型就很複雜，按照全世界ICT（資訊通訊科技產業）大廠的概念，3家有95%市佔率就很不得了，很少有4家的，從三腳拄跳到四腳拄的情形更難出現。

柯文哲表示，國、民兩黨初選時，民調一個月內的震盪很大，年初迄今，自認中間選民的從50%降到25%，藍綠歸隊，可見台灣大學政治系退休教授洪永泰「板塊論」是正確的，但板塊相當不穩定，「如果豎起旗幟，有可能跑向第三方。」

柯文哲說，國、民兩黨不斷做民調，一對一時互相消長，起初是蔡「撿到槍」，民調領先，最近蔡「撿到菸」，所以輸掉，這表示台灣民意流動蠻快的，民進黨的策略每天不一樣，說客一下子叫我選，一下子叫我不要選，離投票還有6個月，去年韓流事件後，台灣進入極端政治時代，我不要花腦筋去想，想那麼多幹什麼？

又如果市長補選，前國民黨立委丁守中的民調支持度最高，柯文哲心目中有無屬意的人選？柯表示，先確定要選不選總統，再來煩惱市長補選人選，如果我不選總統，就不用煩惱這些問題。

柯說，他沒有宣布參選，就是降到25%基本盤，不是想個人選舉勝負，是思考怎樣做，台灣會更好？他當過17年台大醫院外科加護病房主任，每天看人抬進來抬出去，對世俗名利不那麼在意，讓老百姓過好一點的生活就好。

媒體詢及統獨，柯重申「統獨是假議題，是真問題」，從游盈隆的數據（財團法人台灣民意基金會的民調），過去6個多月，藍綠明顯歸隊，美國政府也相當關心台灣統獨，短期內不可能統一或台獨，可是每逢選舉，藍綠有效操作統獨意識，真實影響投票結果，特別是總統大選時，國家治理、政府效率與廉能等，不是老百姓很關心的事，統獨的佔比大幅提高，但統一或台獨都不是現階段可以做，「這不是很健康，我還沒想出怎麼治療這個社會現象。」

媒體又問日本台灣交流協會會長大橋光夫有無拜會柯文哲、是否認為柯會參選總統，才來拜會？柯文哲受訪證實，大橋光夫見了他與韓、蔡，郭則是在日本見的；柯說，日本是成熟的國家，大橋光夫負責外交事務，每個人都要認識，政治上有影響力的都拜會，這很正常。

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