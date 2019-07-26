羅文嘉赴印度拜會 達賴喇嘛：想念台灣

2019-07-26 11:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨秘書長羅文嘉上週赴印度達蘭薩拉訪問西藏精神領袖達賴喇嘛。針對會中是否邀達賴喇嘛訪台，羅文嘉轉述，會談時，達賴喇嘛主動提到，他第一次來台灣是1997年，他非常喜歡台灣，也很想念台灣，但現在年紀大了，不適合長程飛行，不太適合飛太遠。

羅文嘉則回應達賴喇嘛，民進黨和台灣的達賴喇嘛信徒都很喜歡達賴，也很想念他。

羅文嘉進一步說，達賴喇嘛來不來、如何來，有很多細節要討論，至於如何規劃，此次民進黨已和尊者辦公室、流亡政府行政部門建立聯繫管道，未來尊者若願意來到台灣，細節安排和連絡能夠更周延。

羅文嘉轉述，達賴喇嘛會中首先說，台灣力量在於台灣民主、自由和固有傳統文化保留，雖然台灣受到中國飛彈瞄準，但台灣可以回擊的力量，是民主、自由、文化。武器的力量會受到時間限制，民主自由力量卻可以留存千年。共產黨要解放台灣不是簡單的事情。

羅文嘉表示，針對外界關注的轉世制度議題，達賴喇嘛也提到，轉世制度是否繼續延續，要由佛教徒來決定，而不是由非佛教徒的共產黨來決定，與共產黨沒有關係。如果共產黨這麼關心他的轉世問題，應該先去找毛澤東的轉世。羅文嘉會中詢問達賴喇嘛，轉世有考慮來台灣？達賴喇嘛則回應，這是有可能的。

羅文嘉轉述，達賴喇嘛提及，現在習近平統治下，中國也遇到非常多的麻煩，在現在的世界下，如果中國完全依照過去專制的作法是非常困難的，應該慢慢會發生變化。藏人一直沒有洩氣持續努力，維吾爾族也在努力，內蒙古的情況可能沒那麼明顯。中國的華人這麼多年來對共產黨的執政，在極權和專制之下，他們也有很辛苦、很疲倦的感受。

羅文嘉會中向達賴喇嘛表示，雖然現在台灣已經有完全的民主自由，但我們的自由民主還是受到中國深深威脅，最重要的是中國還一直認為台灣是他們的一部分，提出一國兩制要解決台灣問題，但一國兩制在香港實施22年，連香港民眾也已經表達無法接受，台灣無法信任北京所提的一國兩制。

羅文嘉也回應，台灣曾經經歷過獨裁之苦，現在享受到民主的甜美，所以希望民主自由的果實其他地區或國家的人民也能享有，包含香港、西藏、維吾爾人，希望以台灣作為分享的基地，把民主自由的可貴讓其他地區也能夠享有，甚至希望能夠促使中國內部的改變。

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