罷韓專車啟動 前進高雄海線地區

2019-07-26 11:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進高雄黨部今天發動「罷韓專車，行動除草基」行動，特別前往距離市區較遠的海線地區，提供長輩更方便的罷韓連署服務，也讓罷韓熱度在719淹水後，持續延燒。

高雄舊縣區，有許多民眾致電台灣基進，表達對連署攤位的期待，尤其許多長輩在網路列印及寄送連署書並不熟悉，罷韓專車的目的地，就是前往連署較不便的地區，要讓更多民眾就近、便利的進行連署。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰指出，這次的罷韓專車，從今天中午開始啟動，第一站到梓官蚵子寮，經過梓官、彌陀、永安到岡山，主要是比較鄉下的地方。

李欣翰解釋說，因為鄉下地方有一些長輩，不知道連署書去哪裡交？甚至有人還不知道有罷韓連署。今天是一個起頭，往後可能一星期或兩星期出一班車，將罷免案將續推動下去。

台灣基進指出，根據統計，罷免韓國瑜的連署提議書已達18萬份，近日內將衝過20萬大關，尤其719高雄豪雨淹水，許多市民對韓國瑜「作秀優先於處理的態度」相當不滿，罷免人潮再度湧現。

台灣基進從罷免行動以來，已出動逾40場街頭擺攤宣講，動員黨員志工高達400多人次。

罷韓專車的車身，掛有「罷免韓國瑜」的布條，相當醒目，今天中午12點半抵達梓官蚵仔寮漁港，下午2點半在永安的永安宮前，4點到路竹東安黃昏市場，晚間7點在岡山中山夜市。

明天7月27日上午10點則在岡山文賢市場，下午1點在彌陀國小正門，下午3點再回到梓官蚵仔漁港。

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