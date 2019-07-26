宜縣府人事再傳異動 環保局長由秘書黃政釧升任

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府人事這個月2度傳出異動，縣府預計今日將發布，不過，變動幅度不大；據了解，原環保局長周鍚福調任簡仼秘書，原環保局秘書黃政釧升任環保局長，原民政處副處長趙傳敏調任9等秘書，原秘書長室秘書簡適則調任民政處副處長。
據了解，黃政釧原為林姿妙羅東鎮長任內的公所清潔隊長，屬於羅東幫，林姿妙擔任縣長後，黃就進到環保局擔任秘書，等待升任環保局長的機會，這項人事調整，外界傳言已久；這波人事案，昨已生效，縣府預計於今日上午發布。
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［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府人事這個月2度傳出異動，縣府預計今日將發布，不過，變動幅度不大；據了解，原環保局長周鍚福調任簡仼秘書，原環保局秘書黃政釧升任環保局長，原民政處副處長趙傳敏調任9等秘書，原秘書長室秘書簡適則調任民政處副處長。
據了解，黃政釧原為林姿妙羅東鎮長任內的公所清潔隊長，屬於羅東幫，林姿妙擔任縣長後，黃就進到環保局擔任秘書，等待升任環保局長的機會，這項人事調整，外界傳言已久；這波人事案，昨已生效，縣府預計於今日上午發布。