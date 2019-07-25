當韓國瑜副手？ 朱立倫重申：完全沒有考量

2019-07-25 21:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜出線，韓國瑜副手人選未定，前新北市長朱立倫被視為可能人選之一，朱立倫今晚與媒體餐敘受訪時表示，「我完全沒有這樣的考量」，韓國瑜在15日初選結果出爐會面後就無再接洽，大家持續各自努力，爭取國民黨在2020年勝選。

朱立倫今晚與媒體餐敘，被問到關於國安局走私香菸事件，朱立倫表示，對民眾來講完全不可以接受，怎麼可能一個負責國家安全的國安局變成公賣局，華航好像變成菸酒公司，一定要徹查到底，而且能夠以振官箴，未來不要再有任何特權，蔡政府應痛定思痛，好好檢討。

對於韓國瑜副手未定，外界揣測朱立倫是可能人選，朱立倫今晚受訪時重申，「我完全沒有這樣的考量」，現在他只有一個心，以國民黨黨員的身分，能夠希望國民黨在2020總統大選、立委選舉勝選，重振台灣經濟、改善兩岸關係。

如果韓國瑜提出要求，是否接受？朱立倫說，大家要尊重韓國瑜，目前他們完全沒有接觸，他也沒有這樣的考量，最重要是對韓國瑜加分最多，而他可以一個人好好爭取更多對韓的支持，以黨員的身分。

而韓國瑜的副手條件，也被認為與朱立倫類似，朱立倫認為，台灣有很多懂財經的、很多懂國際的、很多對科技產業很熟悉的；他也指出，在7月15日初選結果出爐後當日與韓國瑜會面後，兩人沒有再接洽，因為韓國瑜非常忙，一方面忙高雄市政，一方面要爭取更多人支持，兩人已經會面過了，這樣就好了，大家各自努力，希望國民黨爭取2020年大選有更多人支持。

朱立倫也強調，國民黨先要贏得勝選，現在談任何位子，讓人家印象就是好像國民黨一副要勝選的樣子，現在國民黨最重要是爭取民眾的支持。

對於新北市長侯友宜不出席全代會，對接任競選總部主委也有意見，朱立倫認為，侯友宜從就任市長到今天一向堅持把市政工作做好，只要把市政工作做好，就是對國民黨最大的幫忙，堅持這樣的原則跟立場，不一定一定要參與政黨的活動或是政黨造勢才是積極，能夠把工作做好是最好的幫忙。

對於鴻海創辦人郭台銘不出席全代會，朱立倫說，相信郭董最後會基於全黨及台灣做最大的考量，一定是支持國民黨，他相信郭台銘不會脫黨，郭董在全代會當日個人有什麼考量他不清楚。

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