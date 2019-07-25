「拿蚊子當擋箭牌」 公民割草行動質疑韓實施戒嚴

2019-07-25 21:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕公民割草行動將於周日舉辦「公民論壇」活動，原已向達明里長張簡王玉珠借好安東、安和、達明里聯合中心，不料三民區公所今臨時以舉辦登革熱宣導為由打回票，公民割草行動不滿多次受阻，質疑市長韓國瑜實施戒嚴?白色恐怖再現高雄，韓市府拿蚊子當擋箭牌!

三民區長藍美珍表示，因應登革熱疫情防疫需要，今致電達明里長張簡王玉珠將於周日在安東、安和、達明里聯合中心，舉辦安東、安和、達明、安泰、安生五里聯合登革熱疫情防治宣導說明會，區公所以市民身體健康為重，祈望「公民割草行動」發起人可以諒解，並為消滅登革熱共體時艱。

公民割草行動舉辦「公民假日草市」活動，市府三度不准，改辦「公民論壇」，原已向達明里長張簡王玉珠借好談妥安東、安和、達明里聯合中心，不料今又被市府以臨時舉辦登革熱宣導為由打回票，引發網友群情激憤，質疑韓國瑜已實施戒嚴?白色恐怖再現高雄，批評韓市府拿蚊子當擋箭牌。

公民割草行動表示，對韓市府接二連三的小動作，感到最深切的痛心與失望，韓國瑜不敢面對市民的聲音，一再阻撓公民團體的活動，漠視人民的集會與言論自由，不說現在是二0一九年，還以為回到七0年前的白色恐怖時代。

公民割草行動也為辛苦的三民區市民感到憂心，質疑登革熱疫情接連爆發的三民區，竟是因為韓市府為了阻撓「公民論壇」的舉辦才被重視，為此公民割草行動深表歉意，沉痛呼籲韓市府回到正道，別透過公器一再打壓人民集會與言論自由，這並非民主的台灣所樂見。

公民割草行動指出，「公民論壇」周日將如期舉辦，不論以任何形式，走過路過不要錯過、街頭論壇、定點快閃或其他室外演講等，都不能阻擋舉辦「公民論壇」的決心，大家別生氣也別洩氣，公民割草行動會大家站在一起，誰也不能阻止大家說出自己的心聲。

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