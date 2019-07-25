33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行被駁回

2019-07-25 19:58

〔記者張文川／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會5月1日決議，將國民黨去年通報的檔案清冊，第一階段審定將其中33筆列為「政治檔案」移歸國有，主要為二二八事件與動員戡亂等史料；國民黨不服，向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行今認為將檔案移置到檔案局，並不會使檔案滅失，不會有造成國民黨「難以回復損害」的急迫性，裁定駁回國民黨的聲請。可上訴。

促轉會今年5月3日將處分書寄給國民黨，命令國民黨於處分書送達30日內將檔案原件移歸國發會的檔案管理局，政黨若抗拒移交檔案，可依促轉條例開罰100萬至500萬元罰鍰。

這批政治檔案的內容，涉及1947年二二八事件期間，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策、特定人士於事件期間的活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制的建立及施行，包括1945年8月15日以後，政府頒定的法律命令，政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等檔案、文件與紀錄。促轉委員會認定這些檔案符合促轉條例「政治檔案」定義，決議審定為政治檔案，須移歸國有。

國民黨不服促轉會的處分，認為這些檔案是國民黨的私有財產，移交至檔案局會造成國民黨難以回復的損害，有停止處分的必要，且國民黨已向促轉會申請復查，目前仍在復查程序中，因此向法院聲請停止執行。

北高行合議庭審理後認為，檔案局是為我國檔案的中央主管機關，掌理國家檔案保管、典藏與應用，相關作業標準、技術、設施、環境，都到達國際檔案管理作業水準，能確保不會造成檔案毀損、滅失等「難以回復損害」的情況。

判決指出，檔案局自2000年籌備使用至今，已完成超過21公里長的檔案，並接受國家文化總會等35個機構或個人捐贈的檔案100多公尺，累積豐富的檔案移轉作業實務經驗，認定不會發生「難以回復的損害」，國民黨也未說明執行後會造成什麼樣的難以回復損害。

北高行認為，停止執行必須情況緊急，不即時由行政法院處理就難以救濟，然而，促轉會命令國民黨在文到後30天內完成移歸，將原為私有財產的檔案，納入檔案法由國家管理，事涉公益，且促轉會只是要將檔案移歸檔案局，檔案並不會因此而滅失，認定國民黨的聲請不符「急迫性」要件；何況國民黨遲至6月3日才申請復查，且至今未向促轉會申請停止執行，看不出有急迫性存在。因此駁回聲請。

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