拜會達賴喇嘛 羅文嘉：我們有共同的價值，受到共同的威脅

2019-07-25 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長羅文嘉本月17日到19日訪問印北達蘭薩拉，拜會達賴喇嘛。在會面結束，被媒體問到對藏人有何寄語時，羅文嘉表示，「我們有共同的價值，也有共同的威脅，但因為我們有共同的信念，所以可以共同努力」。會談中，羅文嘉也詢問達賴喇嘛，「有沒有可能轉世到台灣？」達賴喇嘛則回答，「當然有可能」！

根據《西藏之聲》釋出的影片，羅文嘉受訪時表示，7月份是達賴喇嘛的生日，這次造訪，是為了代表黨主席卓榮泰與台灣支持民主的朋友，向達賴喇嘛表達祝福和祝壽。羅文嘉說，這次對台灣民主發展、西藏爭取自由等議題做了交流，達賴喇嘛提到，台灣民主力量非常重要，「自由力量是台灣最大的資產」，羅文嘉也說，台灣爭取民主的過程非常辛苦，希望面對來自中國極權的威脅時，能保護住辛苦得來的民主成果，也盼望能盡力協助其他在爭取自由民主的國家。

羅文嘉說，會面中，達賴喇嘛談到轉世問題時說，他預計自己還可以活到100歲，所以不急著談轉世的問題，而轉世也要由所有佛教徒來決定，不是共產黨來決定。羅文嘉也特別問到，「台灣有沒有可能成為你轉世的地方呢？」達賴喇嘛則回答，「當然有可能！只要是佛教國家都有可能」。

在被媒體問到「對藏人有何寄語」時，羅文嘉表示，希望對在西藏爭取自由的朋友說，「其實，我們有共同的價值，也有共同的威脅，但因為我們有共同的信念，所以可以共同努力」。

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