國安私菸案》華航取消專機特權 免稅菸限1人1條不能預購

2019-07-25 17:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國安特勤人員利用這次總統出訪，走私免稅菸近萬條，引發軒然大波，交通部不滿事發多日華航「不動如山」，昨由次長王國材親自進駐華航調查並下通牒要華航今下午5時前說明，華航董事長謝世謙今日下午4時對外召開記者會，向外界致歉並公佈2014年至今專機菸品銷售情形，此次蔡總統「自由民主之旅」菸品總銷售數量10009條，其中預購為9274條，另外機上購買735條。

根據華航提供歷屆總統專機出訪購買菸品資料，2014年1月聖宏專案銷售288條、2014年7月興誼專案1768條、2015年7月久揚專案2973條、2016年3月久安專案3677條、2016年6月英翔專案342條、2017年10月南太平洋專案2242條、2018年4月非洲友邦專機2474條、2018年8月同慶專案4492條、2019年3月海洋民主之旅6856條、2019年7月自由民主之旅10009條。

謝世謙表示，整個專機免稅菸品作業裡面，其實都是依照正常業務執行，外傳華航高層開放後台系統讓專機人員訂購、高層協助打盤都不是事實，承辦人員就是一般人員。

謝世謙強調，涉及行政人員疏失、刑責部分，華航會坦然面對不會逃避，這幾天沒有湮滅證據，購買紀錄都存在沒辦法湮滅；對於責任承擔他個人身為董事長，已與航發會說明願負完全責任。

謝世謙表示，華航這次一如以往服務專機人員，有關免稅品作業，開放給旅客在網路上訂購，基本上所有的交易，都是在飛機上完成屬境外交易，不是在國內完成交易，沒有在國內完成刷卡的情況。

不過謝世謙也坦承，相關內控確實要再改善，所以華航未來類似專機服務，基本上不會再有機邊交貨問題，菸品部分不再開放起飛前預購，飛機上只有200個客人，原則上就是以1人1條為限帶上機銷售。

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