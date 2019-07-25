韓國瑜爬樹被嘲諷 南市藍營議員：不應兩套標準

2019-07-25 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部昨天在臉書PO文「爬樹視察登革熱？令人好奇韓市長到底是找蚊子？還是找腦子？」嘲諷高雄市長韓國瑜。國民黨台南市議員盧崑福今天要求民進黨市黨部道歉，指韓國瑜身強體健輕易就可爬上樹，孳生源防治宣傳效果佳，不應兩套標準。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今天下午則表示，不予回應。

盧崑福今天下午在南市議會召開記者會，抨擊民進黨台南市黨部竟忘了前代理市長、現任行政院秘書長李孟諺去年也曾為登革熱視察過樹洞還開記者會，難道李也是在找腦子嗎？質疑民進黨有兩套標準。

盧崑福說，韓國瑜身強體健輕易就可爬上樹，且還是為了登革熱了解其樹洞內是否有孳生源，如此以身作則去找孳生源的防治作為，宣傳效果是多好，尤其在防疫上找樹洞的也是重要的一環，結果沒有讚許不打緊，還兩套標準。

盧崑福表示，韓國瑜上樹找孳生源，民進黨卻不停地罵，尤其民進黨台南市黨部竟戲謔韓國瑜是找蚊子還是找腦子，要求民進黨市黨部應向韓國瑜道歉。

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