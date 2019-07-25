國安私菸案延燒 韓國瑜轟蔡英文

2019-07-25 16:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國安局走私香菸事件爆發以來，高雄市長韓國瑜今天首度說重話，砲轟蔡英文總統治理能力出了問題，會影響到台灣未來的安全。

媒體今天詢問韓國瑜，對於國安局走私香菸事件的看法？韓國瑜說，他第一個擔憂是走私香菸9800條，是大家看得見的，「請問全國鄉親看不見的是什麼？有沒有毒品？有沒有武器？有沒有其他危險的東西？不知道」。

他說，第二個擔憂是，蔡英文治理國家的能力到底有沒有問題？自己隨扈、負責安全的專機，大量走私香菸。妳用的人，民進黨的派系在裡面爭得你死我活，大家都說民進黨派系鬥爭的很厲害，為什麼要鬥爭？因為有龐大的利益。

韓國瑜批說：「身為中華民國總統，治理國家用人成這樣子，這會給台灣帶來大危機的」，所以從香菸走私事件，可以看到蔡英文治理的能力，治理能力出了問題，自然會影響到台灣未來的安全。

韓國瑜希望蔡英文總統好好檢討，用人政策是否出了問題，包括最近撤換的國安局長、侍衛長，「請蔡英文記住，妳沒有看見的危險有多少？沒有看見的違法有多少？沒有看見的危機有多少？」

韓國瑜強調，身為總統一定要有洞燭的能力、觀察的能力、還有分析事務的穿透能力，否則台灣真的帶來危險，「所以我強烈認為蔡英文領導中華民國的能力，絕對有問題」。

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