時力綠選區推候選人 呂孫綾喊話兩黨合作：盼拋私利成見

2019-07-25 14:46

〔記者陳心瑜／新北報導〕時代力量今召開記者會，宣布將在新北市第一選區（淡水、八里、林口、泰山、石門、三芝區）提名律師張衞航，對決現任民進黨立委呂孫綾，呂孫綾透過辦公室提出三點聲明，表示「深盼時代力量黨能保有為台灣民主大局協調的空間與機會」，更指出參選固然是權利、但團結好好守護台灣，更是所有從政者最重大的使命，應該捐棄私利成見，站在歷史的正確面。

時代力量黨在守護台灣的理念上與民進黨相近，雖然已經決議推派參選人，但這項提名案，是經表決通過，顯見其黨內仍有期待兩黨合作的意見與聲音，「深盼時代力量黨能保有為台灣民主大局協調的空間與機會。」

呂孫綾聲明指出，明年2020大選是攸關台灣民主存續的大局，從中共習近平公然提出「一國兩制台灣方案」、香港掀起「反送中」浪潮，這些都是每個維護民主自由的政黨所應深刻體認到的重大危機。

呂孫綾聲明表示，時代力量在守護台灣的理念上與民進黨相近，雖然已經決議推派參選人，但這項提名案，是經表決通過，顯見其黨內仍有期待兩黨合作的意見與聲音，仍深盼時代力量黨能保有為台灣民主大局協調的空間與機會。

另外，聲明也指出，參選固然是權利、但團結好好守護台灣，是所有從政者最重大的使命。期待所有守護台灣的進步力量，尤其是各黨各派的決策人士，「應該捐棄私利成見，站在歷史的正確面。」

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