國民黨28日全代會 歐陽龍︰初選像天體營一樣透明

2019-07-25 15:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨28日將在新北市板橋體育館召開第二十屆第三次全國代表大會，提名高雄市長韓國瑜為該黨總統參選人，並舉行總統、立委參選人聯合造勢活動，文傳會代理主委程美華、副主委歐陽龍今天下午先召開記者會說明大會訴求「拚經濟、找出路」，以及當天現場要義賣的文創募款小物。

歐陽龍指出，這些文創募款小物除了鑰匙圈、加油棒、環保提袋外，還特別準備該黨總理孫中山的「總理親筆三民主義原稿」復刻版本，當天交由該黨總統候選人韓國瑜義賣，象徵承擔重責大任。

歐陽龍指出，當天除連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等歷任黨主席都將出席，前立法院長王金平也會到場，也邀請15位藍營直轄市、縣市首長出席；對於參加總統初選落敗的前鴻海董事長郭台銘不會參加，他說，這次初選公開透明，就像「天體營」一樣，在韓國瑜出線後，希望全黨可以一心一意支持韓帶領國民黨重返執政，他也相信郭台銘的問題會迎刃而解，「希望郭董事長會回到我們懷抱」。

國民黨這次結合黨史館史料，所推出的義賣文創小物，除了有紀念國軍U2偵察機「黑貓中隊」的手搖杯提袋，黨徽悠遊卡鑰匙圈，還推出各僅一套「總理親筆三民主義原稿」復刻版，以及該黨總裁蔣中正的眼鏡、手套復刻版小物，預定在當天上午造勢活動後休息時間進行拍賣。

當天國民黨全代會通過提名韓國瑜後，隨即安排韓國瑜致詞，並由黨主席吳敦義與韓國瑜手拿鋤頭，象徵鋤破民進黨禍國殃民的施政，讓乾枯的土地上長出綠葉，繼而成長為金錢樹，象徵台灣恢復生機。

隨後會再安排所有藍軍立委參選人分批上台，每人手持保齡球，讓綠色的保齡球瓶全倒，象徵民進黨執政意識形態、不公不義等種種惡行「全倒」。下午的全代會閉幕式則會安排所有台上人員擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，象徵國民黨團結、向上起飛。

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