2020立委選戰》時力提名素人律師張衛航 對戰淡水蔡依林

2019-07-25 12:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今召開記者會，宣布將在淡水第一選區（淡水、八里、林口、泰山、石門、三芝區）提名律師張衛航，與現任民進黨立委呂孫綾對決，另參選的還有國民黨發言人洪孟楷。時力黨主席邱顯智在記者會上表示，時代力量希望能扮演青年參政的平台，讓有志參與政治的年輕人，能透過時力進入公共政策領域，而不是因為他的背景、或是他的爸媽是誰；張衛航強調，自己出身平凡，了解一般人生活，盼能透過參與政治，讓平民的生活也能改變。

張衛航今在黨主席邱顯智、新北市黨部主委陳志明陪同下召開記者會。邱顯智強調，盼能借重張衛航的法律專業背景，與對在地的弱勢關懷，幫助淡水成為更好的地方；新北市黨部主委陳志明則說，淡水政治世家一代換一代，但在地問題卻都沒有改變，「這難道是我們想要的未來嗎」？盼張衛航的參選能替淡水帶來不一樣的新氣象。

張衛航目前為宏道法律事務所律師，文化大學法學碩士學歷，擔任律師已長達15年時間。專長是洗錢防制法、民事法、刑事法及勞動基準法。

時代力量目前已經在高雄鳳山提名前秘書長陳惠敏，與現任民進黨立委許智傑對戰，新竹市則提名素人工研院工程師高鈺婷，對上民進黨提名的前議員鄭宏輝，此外，時力在台北松山信義區提名前司改會執行長陳雨凡，該選區也傳出有多位民進黨議員有意參選，如今兩黨對戰區域又增添一選區。

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