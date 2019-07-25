國安私菸案》蔡總統要求邱國正一週內提檢討報告

2019-07-25 11:54

〔記者陳永吉／台北報導〕針對特勤人員私菸案，總統蔡英文今天首度公開露面回應，她表示，此事件顯露長時間的陋習，凸顯國家體制跟管理機制鬆散，這是難以接受的事，她已指示全部涉案的機關接受司法機關徹底清查，並進行內部檢討、人事調整。

蔡英文表示，在人事部分，已由邱國正主委轉任國安局長，他擅長於領導統御，溝通，並治軍嚴謹，相信足以勝任，已要求他在一週內提出完整報告。

蔡英文指出，這次出訪12天是最長的一次，成果相當豐碩，第一線外交人員辛苦，卻因為此事導致努力的結果被失焦，實在非常可惜。

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