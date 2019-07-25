國安私菸案》明上任國安局長 邱國正：「秋後算帳」毫無根據
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即將接任國安局長的退輔會邱國正主委於行政院新聞中心門口大廳接受媒體訪問。（記者劉信德攝）

即將接任國安局長的退輔會邱國正主委於行政院新聞中心門口大廳接受媒體訪問。（記者劉信德攝）

2019-07-25 11:58

〔記者李欣芳／台北報導〕國安特勤人員利用總統出訪超額購買私菸，蔡英文總統進行危機處理，昨天任命治軍嚴謹的退輔會主委邱國正接任國安局長，即將在明天上任的邱國正今天上午表示，國安局未來的路要怎麼走，將調整作法，逐步與國安局同仁溝通，大部分國安局同仁都很敬業，他予以肯定，眼前要釐清的是案情，不過，因現在檢調介入調查，不能行政調查做干預，所謂他會秋後算帳的說法，毫無根據。

邱國正今天上午以退輔會主委身分出席行政院最後一次院會，他在院會中向部會首長一一道別，並在院會後接受記者訪問時，做了以上表示。

邱國正上午表示，他將在明天佈達，昨天在與國安局同仁交換意見時表示，有錯就不要硬拗，由於檢調在進行調查，被詢及目前國安局有多少人捲入此案？邱國正說，有多少人涉案，我不便講，因還未經詳細查證。

邱國正說，他前天到花東地區，府方有打電話給他要與蔡總統碰面，先前國安局所發生的風波，僅止於媒體的報導，與總統碰面後，總統有提到，期望他到國安局幫忙，總統強調國安局紀律與管理的問題，總統還特別強調要注意到人的士氣維護，還有工作情緒，要讓他們保持平穩，不能因這次風波影響到整體，「這個認知我是有的」。

檢調已介入 不做行政調查進行干預

邱國正表示，他昨天與國安局同仁討論過後，有些督檢方面，可能有精進的空間，目前有兩個作法，首先，眼前的事要把它釐清，到底哪些事不該做，現在檢調介入，我們不能做行政調查進行干預，後來有些同仁說準備秋後算帳，這是毫無根據。

其次，邱國正說，未來要怎麼做，這單位有他的特殊文化，但誠如總統講的，不能長久認定是文化就違法，將逐步利用各種機會與國安局同仁溝通，未來的路還是要走。

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