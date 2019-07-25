國安私菸案》明上任國安局長 邱國正：「秋後算帳」毫無根據

2019-07-25 11:58

〔記者李欣芳／台北報導〕國安特勤人員利用總統出訪超額購買私菸，蔡英文總統進行危機處理，昨天任命治軍嚴謹的退輔會主委邱國正接任國安局長，即將在明天上任的邱國正今天上午表示，國安局未來的路要怎麼走，將調整作法，逐步與國安局同仁溝通，大部分國安局同仁都很敬業，他予以肯定，眼前要釐清的是案情，不過，因現在檢調介入調查，不能行政調查做干預，所謂他會秋後算帳的說法，毫無根據。

邱國正今天上午以退輔會主委身分出席行政院最後一次院會，他在院會中向部會首長一一道別，並在院會後接受記者訪問時，做了以上表示。

邱國正上午表示，他將在明天佈達，昨天在與國安局同仁交換意見時表示，有錯就不要硬拗，由於檢調在進行調查，被詢及目前國安局有多少人捲入此案？邱國正說，有多少人涉案，我不便講，因還未經詳細查證。

邱國正說，他前天到花東地區，府方有打電話給他要與蔡總統碰面，先前國安局所發生的風波，僅止於媒體的報導，與總統碰面後，總統有提到，期望他到國安局幫忙，總統強調國安局紀律與管理的問題，總統還特別強調要注意到人的士氣維護，還有工作情緒，要讓他們保持平穩，不能因這次風波影響到整體，「這個認知我是有的」。

檢調已介入 不做行政調查進行干預

邱國正表示，他昨天與國安局同仁討論過後，有些督檢方面，可能有精進的空間，目前有兩個作法，首先，眼前的事要把它釐清，到底哪些事不該做，現在檢調介入，我們不能做行政調查進行干預，後來有些同仁說準備秋後算帳，這是毫無根據。

其次，邱國正說，未來要怎麼做，這單位有他的特殊文化，但誠如總統講的，不能長久認定是文化就違法，將逐步利用各種機會與國安局同仁溝通，未來的路還是要走。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法