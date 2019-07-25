特勤走私菸引發人事地震 國安局出面發三點聲明

2019-07-25 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕國安局人員涉利用總統出訪通關禮遇，夾帶近萬條「團購」私菸，引發廣大爭議，國安局長彭勝竹請辭獲准，國安體系恐面臨大規模整頓，對此國安局今（25日）發表三點聲明，強調絕不徇私，全力配合司法偵辦。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私菸品，引起人事地震，國安局長彭勝竹請辭獲准，由退輔會主委邱國正接任，邱國正昨受訪時表示，雖不該一竿子打翻所有人的努力，但有風波就要處理、有錯就認錯，並預定今上午10點50分對整頓國安與軍紀問題發表談話。

國安局也對外發表三點聲明，強調國安局對本案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦，同時已成立內部專案小組，追究相關人員行政違失責任，另外呼籲各界在真相未明前，勿做不實揣測與攻訐，這段期間維安勤務仍如常執行，確維安全維護對象安全。

國家安全局聲明全文

本局說明如下：

1. 重申本局面對本案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦。

2. 本局已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則，協調承辦檢察官同意後進行行政調查，追究相關人員行政違失責任。調查期間維安勤務仍如常執行，確維安全維護對象萬全。

3. 對於各界因本案對本局之批判與指正，本局虛心接受，並檢討策進作為及建立檢控機制。另呼籲各界尊重司法偵辦，在真相未明前，勿做不實揣測與攻訐，俾助釐清真相。

國家安全局秘書室 敬啟

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