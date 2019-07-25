國安局私菸案 1華航職員移送北檢低頭噤聲

2019-07-25 09:55

〔記者黃捷／台北報導〕國安局人員涉利用總統出訪通關禮遇，夾帶近萬條「團購」私菸，台北地檢署前天對負責訂購的少校吳宗憲、張恒嘉聲押禁見獲准，檢調昨深夜再約談1名華航男職員，歷經整夜訊問後，今早9時許才移送北檢複訊。該名職員被帶進地檢署時，面對媒體詢問一言不發，全程低著頭直到進入法警室。

華航都會提早1至2週替國安局訂貨

檢調獲報，華航在歷次總統出訪期間，都會與國安局負責團購私菸的窗口接洽，提早1至2星期替國安局訂貨，待總統班機出訪歸國，停放在號稱「國賓門」的B9登記門時，華航職員便會將國安局事先訂好的免稅菸品運送至B9登機門外，將菸品混入下機行李的元首車隊中，再由專責載運元首出訪行李的國安局士官押車，藉通關禮遇夾帶入境。

據了解，吳、張2人涉嫌從2016年6月總統蔡英文首次出訪的「英翔專案」開始，即負責聯繫國安局轄下各單位登記免稅菸品「團購」，訂購者除了有紙張訂單外，另有些訂購者則透過LINE的群聊功能聯繫。

蔡英文本月11日出訪的「自由民主永續之旅」，吳宗憲提前將華航提供的「登記訂購單」，廣發給國安局轄下各單位以及負專責元首維安的特勤中心、總統府侍衛室等，原先只登記9274條，後來又追加600條。

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