軍機失事孤等41載 飛官劉傳集入祀桃園忠烈祠

2019-07-25 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕1987年，時任陸軍觀測中隊副隊長的少校劉傳集與上尉陳高才，駕駛編號8012觀測機於苗栗縣南庄鄉撞山，劉傳集不幸殉職，直到去年7月才終於有山友發現8012觀測機殘骸，後經媒體報導，在各方協調溝通下，才決定將殘骸搬運下山，並將殉職的劉傳集少校英靈入祀桃園忠烈祠。

陸軍觀測中隊副隊長劉傳集少校於民國67年5月3日，駕駛觀測機執行飛行任務時，在苗栗南庄向天湖附近撞山，不幸殉職，去年7月才終於有山友發現8012觀測機殘骸，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪於今年1月於苗栗縣南庄鄉向天湖登山時，至早年失事的軍機前憑弔，之後更在臉書PO文，引發劉傳集家屬關注，並藉此與包正豪取得聯繫，在今年5月間入山進行40多年來首度的招魂儀式。

為了親自到現場，劉妻與女兒互相攙扶，穿過陵線以及溪流，以及繩索難以攀爬的沿路，終於得以看見撞得支離破碎的飛機殘骸，讓她當場心碎跪地痛哭。據指劉傳集當場並沒死在大量的失血過程中，而是一邊伸手把飛行衣手臂上的拉鏈拉開，取出皮夾抽出劉妻的照片，緊緊的握在手心裡，劉妻看到失事現場就能想見，在這麼艱難的過程中劉傳集是多麼疼痛，又是多麼不放心身懷六甲的她。劉妻當場也直呼，我今天真的來了，親愛的你有感應到嗎？下輩子我們如果碰面可別怪我沒有去看你喔！「40年的不甘與想念，都化作淚水」，讓陪同上山的包正豪直嘆「魂魄歸來兮」。

之後經過軍方研議，決定將劉傳集入祀地方忠烈祠，並建立紀念碑。據《青年日報》報導指出，陸軍航特部601旅長張少將昨日率政戰主任蘇上校等人，陪同劉傳集教官遺孀黃雲珠女士及家屬，再度前往觀測機殘骸現址，進行招魂儀式，劉傳集遺孀黃雲珠女士表示，能將丈夫停留在山區的英靈迎接回家，是莫大安慰，雖然她不斷自我提醒不能流淚，但在儀式當下，當她聲聲呼喚著丈夫姓名時，仍不禁潸然淚下。

在招魂儀式完成後，承包廠商運用吊籠方式，將觀測機殘骸切割成適當大小後，依序運送下山，讓衛國壯烈犧牲的烈士英靈及老觀測機，得以魂歸其所，劉傳集的忠勇英靈，也將入祀桃園忠烈祠。

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