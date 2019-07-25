不要招惹台灣！美眾議員：估國會很快收到F-16V售台通知

2019-07-25 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕我國防部先前提出向美國採購66架的F-16V戰機，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）透露，預估美國國會很快就會收到正式通知，屆時他將會大力支持。

麥考爾24日投書《外交家》（The Diplomat）表示，台灣正在面臨侵略性日增中國最直接的威脅，但台灣不會獨自面對這項威脅，美國是台灣的堅定盟友，眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）和他聯合批准向台灣出售22億美元的武器，向中國發出了一個非常明確的訊息：「不要招惹台灣」。

文中指出，中國的軍力估計超過200萬人，而台灣約為27萬5000人。為彌合這一差距，美國以其軍隊、盟國和世界各地的合作夥伴使用相同的裝備，來支持台灣軍隊。台灣的防禦裝備不應低於對手，為此他預計國會很快就會收到行政部門向台灣出售數十架F-16V戰機的通知，屆時他將給予大力支持。

麥考爾強調，台灣民主是對中國的威脅，因為中國處於專制主義的陰影之下，證明有更好的方式。當中國企圖挑戰熱愛自由的台灣人民決心時，美國人民不會袖手旁觀，台灣是尊重人權和法治的民主燈塔，對台灣的承諾永遠不會成為與中國討論的議題。

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