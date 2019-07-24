韓國瑜總統大選下鄉之旅 8/3首站桃園行程明開會討論

2019-07-24 23:06

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨28日的全代會預定通過提名高雄市長韓國瑜參選2020總統，韓國瑜隨後將啟動下鄉之旅，到各縣市走訪國民黨籍縣市長和議長，首站預定8月3日走訪桃園。與韓國瑜有30幾年交情的國民黨立委陳學聖今晩說，服務處近日接到許多關心韓國瑜行程的電話，但下鄉之旅是由桃園市議會議長邱奕勝召集，交給6個選區的立委參選人安排行程，到底是安排寺廟參拜、市場拜票？還是舉辦大型造勢活動？相關人員明天（25日）上午11點20分將聚在桃園市議會開會討論。

陳學聖說，桃園是藍軍的重要地盤，去年他競選桃園市長時，韓國瑜到桃園造勢曾引起沸騰，韓國瑜參選國民黨總統初選的造勢活動，沒有在桃園舉辦，只有6月17日生日前一天（6月16日）來桃園，是從高鐵桃園站轉搭計程車到大溪頭寮陵寢向故總統蔣經國追思致敬。

陳學聖說，桃園地方人士很期待韓國瑜再到桃園，原本國民黨規劃按照傳統總統參選人的下鄉行程，安排韓國瑜拜會廟宇、地方人士及立委參選人的選區行程，不過，消息曝光後，地方鄉親反應熱烈，希望改為舉辦大型造勢活動，甚至許多外縣市民眾也都說要來桃園參加，還提議桃園區陽明公園或中壢區中正公園、八德重劃區等作為造勢地點。

不過，陳學聖也說，韓國瑜在得知民眾希望桃園行程舉辦造勢活動的構想後，今天下午3點左右，韓國瑜的重要幕僚已打電話給他，轉達韓國瑜希望維持本來規畫的走訪基層，不太贊成改為造勢活動，所以，這些意見25日都會開會討論。

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