高嘉瑜秀新造型 稱減齡20歲

2019-07-24 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員高嘉瑜今日晚上在臉書上傳了新造型自拍照，一改平常的公主頭造型，戴上了蔡依林、昆凌同款的髮夾，讓網友忍不住大喊「戀愛惹」。

高嘉瑜今日晚上在臉書上傳了新造型的自拍照，放下平常的公主頭，改夾上了復古風的髮夾，表示「聽說今年流行髮夾復古風，蔡依林、昆凌、潔西卡都在用」，還號稱「夾上去立刻減齡20歲」。

網友看到後紛紛稱讚「好看」、「好美」、「超可愛」，還有人開玩笑表示「目測18歲」、「戀愛惹」，更有網友浮誇地說「本來就20歲了啊，還需要再減20歲？」。

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