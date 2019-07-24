總統專機好康多？資深記者爆國安局搶購瘋況：連電視都買

2019-07-24 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕國安局人員利用職務之便購買大量私菸曝光，引起輿論譁然。過去曾搭上總統專機的資深媒體人邱明玉，24日也在節目上爆料國安局人員「瘋搶」免稅商品狀況，她分享以前搭總統專機的經歷表示，「不到10分鐘，空中小姐推免稅貨品來，國安局人員通通搶光光」。她更說，「有人真的連電視都買」！

24日播出的政論節目新聞面對面中，邱明玉表示，以前她是跑總統府的記者，搭過多次總統專機，她笑稱「我自己不抽菸不喝酒，我的扣打（額度）都給別人」。邱明玉說，每次出訪前兩個禮拜，總統府都會拿目錄來，告訴你有哪些免稅品。但是上飛機，空中小姐推免稅貨品來，不到10分鐘，「前三排，國安局人員通通搶光光」！

邱明玉說，當商品推車到她面前時，不要說口紅、化妝品全部通通都沒有，「連我想買一個水晶別針送給媽媽，也沒了」！後來邱明玉去問，才發現有人真的連電視都買。邱明玉也驚嘆，「上到玩具，下到電視，全都掃貨掃光耶」！

為什麼會有這種搶購瘋況？邱明玉說，「真的就是因為便宜」。她解釋，除了免稅以外，還可以再打八折，算下來將近快65折了。邱明玉笑稱，「真的很誇張，買到後來什麼都沒有，記者還跑去抗議，叫國安局的人留一點給我們」。

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